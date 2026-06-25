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15:09, 25 июня 2026Мир

Еврокомиссия захотела запретить Украине тратить деньги ЕС на оружие США

ЕК вознамерилась запретить Украине тратить деньги ЕС на оружие США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) может не разрешить Украине закупать американское вооружение на средства, выделенные в рамках военного финансирования от Европейского союза (ЕС). Об этом заявил представитель ЕК Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе, сообщает ТАСС.

По словам чиновника, речь идет о 5,9 миллиарда евро, которые Брюссель намерен направить Киеву на закупку беспилотников. Украина сможет потратить эти деньги на приобретение оружия американского производства только в том случае, если аналогичные виды вооружений не могут поставить европейские компании, и при наличии специального разрешения со стороны ЕК.

«У Украины есть возможность представить запрос на исключения, ЕК рассмотрит его, но нет гарантий, что утвердит», — предупредил Уйвари.

Ранее Еврокомиссия ввела требование закупать вооружение и военную технику европейского производства в рамках кредита Украине на общую сумму в 90 миллиардов евро. Подавляющая часть этой суммы, согласно утвержденному требованию, будет использоваться для приобретения у европейских оборонных концернов снарядов и военной техники для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Таким образом, местные военные предприятия смогут обогатиться за счет многомиллиардного кредита Киеву.

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