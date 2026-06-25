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13:07, 25 июня 2026Забота о себе

Корвалол в России захотели отпускать по рецепту

Нарколог Вяльба предложил сделать корвалол рецептурным препаратом
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Входящее в состав корвалола вещество может «изменять сознание» и опасно в больших дозах, поэтому стоит сделать его рецептурным препаратом. Такую идею предложил в эфире «Говорит Москва» врач-психиатр, психотерапевт Юрий Вяльба.

По словам медика, в состав корвалола входит фенобарбитал — вещество, которое в России отпускается только по рецепту. Поэтому, считает Вяльба, корвалол тоже должен стать рецептурным. При этом небольшую дозу лекарства называют безвредной, но, как отметил врач, при неумеренном употреблении концентрация вещества уже становится опасной.

«Это, в общем-то, и делают с доступностью корвалола как вещества, изменяющего сознание. Его покупают в больших дозах зависимые люди. Для них это опасно, тем более для организма подростка», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что российские школьники начали массово употреблять опасный коктейль с корвалолом. Что делать, если подростка заметили за таким опасным увлечением, «Ленте.ру» объяснял депутат Госдумы России Виталий Милонов.

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