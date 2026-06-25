Сближение Мелони с Макроном после ссоры с Трампом допустили

Politico: Конфликт Мелони с президентом США Трампом может сблизить Францию и Италию

Конфликт итальянского премьер-министра Джорджи Мелони с президентом США Дональдом Трампом может сблизить Францию и Италию. Об этом сообщает Politico со ссылкой на бывшего высокопоставленного французского чиновника.

По его словам, вскоре после избрания Мелони в 2022 году глава Франции Эммануэль Макрон попытался наладить отношения, но итальянский политик не проявила особого интереса.

«Но недавняя ссора между Мелони и Трампом явно дает французскому и итальянскому лидерам возможность сблизиться», — отметил источник издания.

Ранее Трамп заявил, что перестал поддерживать дружеские отношения с Мелони. Американский лидер раскритиковал премьера Италии за то, что не получил от нее военной поддержки во время ударов по Ирану. Он также рассказал, что Мелони умоляла его о совместном фото во время саммита «Большой семерки» (G7) во Франции.

Итальянский премьер в ответ назвала это утверждение «полностью выдуманным», добавив, что американский президент «проявляет гораздо больше уважения к врагам Запада, чем к старым, устоявшимся союзникам».