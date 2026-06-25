Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:06, 25 июня 2026Бывший СССР

Против Порошенко возбудили уголовное дело из-за забора

В отношении Порошенко возбудили уголовное дело из-за установки забора
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Против бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) возбуждено уголовное дело из-за установки забора. Об этом пишет Telegram-канал «Инсайдер».

Как указано в сообщении, речь идет о заборе возле поместья бывшего украинского лидера в Козине Киевской области, которое «препятствовало свободному доступу к берегу реки».

В Козинском поселковом совете, передает Telegram-канал, заявили, что не выдавали Порошенко разрешения на установку забора.

Ранее Порошенко решил вернуть Польше высшую государственную награду страны — орден Белого орла — после того, как награды был лишен президент Украины Владимир Зеленский.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Несколько десятков пострадавших и шесть жертв. Масштабы последствий ракетного удара ВСУ по Воронежу возросли

    Стало известно о новых разрушениях после землетрясения в Венесуэле

    Желающим жить дольше людям посоветовали пять полезных напитков

    Трамп сравнил чемпионат мира по футболу с Супербоулом

    Жителей одной страны призвали эвакуироваться

    ВСУ атаковали регион России в 1500 километрах от Украины

    В решении Румынии объединиться с Молдавией увидели шаг к новой войне

    Раскрыт секрет итальянского мытья головы

    Раскрыта цель «замочившего богатенькую девушку» сталкера

    Из AppStore пропало несколько приложений VK

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok