Против Порошенко возбудили уголовное дело из-за забора

В отношении Порошенко возбудили уголовное дело из-за установки забора

Против бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) возбуждено уголовное дело из-за установки забора. Об этом пишет Telegram-канал «Инсайдер».

Как указано в сообщении, речь идет о заборе возле поместья бывшего украинского лидера в Козине Киевской области, которое «препятствовало свободному доступу к берегу реки».

В Козинском поселковом совете, передает Telegram-канал, заявили, что не выдавали Порошенко разрешения на установку забора.

Ранее Порошенко решил вернуть Польше высшую государственную награду страны — орден Белого орла — после того, как награды был лишен президент Украины Владимир Зеленский.