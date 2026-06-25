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04:30, 25 июня 2026Наука и техника

Раскрыта тайна iPhone из стали

BGR: Apple отказалась от стали в iPhone, чтобы снизить вес смартфона
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Priyanshu Singh / Reuters

Журналисты издания BGR объяснили, по какой причине компания Apple отказалась от выпуска смартфонов в корпусе из стали. Заметка опубликована на сайте медиа.

Авторы напомнили, что американский IT-гигант перестал выпускать смартфоны со стальной рамкой в 2023 году, когда анонсировал устройства серии iPhone 15. Тогда фирма выбрала титан — более легкий, но не менее прочный материал. Однако осенью 2025 года компания начала выпускать девайсы, имеющие преимущественно алюминиевый корпус.

По словам специалистов портала, тайна Apple заключается в том, что алюминий имеет меньший вес, чем сталь, но обеспечивает хорошую теплопроводность. Таким образом, iPhone из этого материала легче охладить. Также алюминий дешевле стали и титана.

Журналисты напомнили, что Apple впервые выпустила смартфон, частично изготовленный из стали, в 2017 году, когда представила iPhone X. Выбор материала в компании объяснили тем, что сталь обеспечит необходимую прочность конструкции устройства. В настоящий момент единственными изделиями из нержавеющей стали, которые Apple еще производит, остаются ремешки для умных часов.

В начале июня Apple пообещала, что новая iOS 27 ускорит все фирменные смартфоны. В корпорации пообещали увеличение скорости примерно на 30 процентов.

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