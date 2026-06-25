Политолог высказался о скандале вокруг секретного чата Зеленского и лидеров ЕС

Матюшенков: За чатом дер Ляйен с Зеленским может скрываться политическая борьба внутри ЕС

Скандал вокруг предполагаемого закрытого чата европейских лидеров и Владимира Зеленского может быть связан не только с вопросами переписки, но и с борьбой за влияние внутри Евросоюза. Такое мнение в беседе с «Царьградом» высказал политолог Дмитрий Матюшенков.

Поводом для обсуждений стала публикация немецкой газеты Berliner Zeitung. По ее данным, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен могла участвовать в закрытом групповом чате вместе с Владимиром Зеленским, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Италии Джорджей Мелони и британским премьером Киром Стармером.

При этом, как отмечало издание, особое внимание оказалось приковано к фон дер Ляйен из-за отказа Еврокомиссии предоставить доступ к запрашиваемым материалам. Официальное содержание переписки не раскрывается. Однако эксперты предполагают, что в чате могли обсуждаться вопросы поддержки Украины, санкционная политика и взаимодействие с США.

По словам Матюшенкова, интерес вызывает не столько сам факт существования переписки, сколько политический фон вокруг ситуации. Эксперт напомнил, что сегодня Еврокомиссия получает все больше полномочий в вопросах распределения общеевропейских средств.

Политолог отметил, что на фоне обсуждения многомиллиардных бюджетов и крупных финансовых программ конкуренция между различными центрами влияния в ЕС становится все более заметной.

Матюшенков считает, что история вокруг закрытого чата может оказаться частью более широкой политической борьбы внутри Евросоюза.

Ранее журналист Чей Боуз резко прокомментировал скандал вокруг тайной переписки главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен с Владимиром Зеленским и другими политиками.