Российская «Сайга» вызвала интерес в Индии

«Калашников»: Российская «Сайга» для борьбы с дронами вызвала интерес в Индии

Российские гладкоствольные ружья, которые предназначены для борьбы с дронами, вызвали повышенный интерес со стороны представителей силовых структур Индии на выставке India Homeland Security Expo в Нью-Дели. Об этом сообщил концерн «Калашников».

«Оборонный холдинг России представил гладкоствольные полуавтоматические ружья для борьбы с беспилотниками "Сайга-12К исп.30" и МР-155. "Калашников" также предлагает индийским заказчикам противодроновые дробовые патроны в различных калибрах», — говорится в сообщении.

Концерн добавил, что заинтересованность в этих изделиях проявили индийские охранные агентства.

Гладкоствольное ружье МР-155 использует патрон 12/70, а его магазин вмещает семь боеприпасов. Ружье весит 4,4 килограмма.

В апреле стало известно, что компания «Техкрим» наладила серийный выпуск патронов калибра 7,62х54R «Тандем» с двумя пулями.