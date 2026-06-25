Российская «Сайга» вызвала интерес в Индии

Российские гладкоствольные ружья, которые предназначены для борьбы с дронами, вызвали повышенный интерес со стороны представителей силовых структур Индии на выставке India Homeland Security Expo в Нью-Дели. Об этом сообщил концерн «Калашников».
«Оборонный холдинг России представил гладкоствольные полуавтоматические ружья для борьбы с беспилотниками "Сайга-12К исп.30" и МР-155. "Калашников" также предлагает индийским заказчикам противодроновые дробовые патроны в различных калибрах», — говорится в сообщении.
Концерн добавил, что заинтересованность в этих изделиях проявили индийские охранные агентства.
Гладкоствольное ружье МР-155 использует патрон 12/70, а его магазин вмещает семь боеприпасов. Ружье весит 4,4 килограмма.
В апреле стало известно, что компания «Техкрим» наладила серийный выпуск патронов калибра 7,62х54R «Тандем» с двумя пулями.