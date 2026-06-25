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11:42, 25 июня 2026Интернет и СМИ

Сообщение об отключении интернета в Москве опровергли

Минцифры опровергло сообщение о планах по ограничению мобильного интернета в Москве
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
СюжетОтключение интернета в Москве

Фото: Artyom Sobolev / Reuters

Минцифры России опровергло сообщение о том, что в Москве в четверг, 25 июня, планируется ограничить работу мобильного интернета. Пост министерства опубликован в мессенджере «Макс».

«Минцифры сообщает об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве 25 июня. Распространившиеся в сети сообщения об этом — фейк», — говорится в заявлении.

При угрозах безопасности необходимые меры будут приняты, а граждан заранее оповестят, добавили в министерстве.

О том, что в столице якобы планируют ограничить мобильный интернет, заявил ряд изданий, включая Mash. Утверждалось, что соответствующие уведомления абонентам направили операторы связи.

Перед этим стало известно, что в работе стримингового сервиса Twitch в России произошел сбой. Ресурсы по отслеживанию сбоев зафиксировали более двух тысяч жалоб на проблемы у платформы.

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