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15:19, 25 июня 2026Силовые структуры

Торговавших детьми многодетных матерей из Москвы освободили от наказания

В Москве освободили от наказания торговавших детьми многодетных матерей Логинову и Патоке
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Наталья Патока

Наталья Патока. Фото: Михаил Синицын / ТАСС

В Москве Перовский суд освободил от наказания осужденных условно за торговлю детьми двух многодетных матерей Наталью Патоку и Юлию Логинову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Патоке Станислава Кулова.

По его словам, суд изменил тяжесть статьи на среднюю и освободил фигуранток от наказания из-за их деятельного раскаяния по 75-й статье УК РФ. Он объяснил, что теперь женщины считаются несудимыми. Кулов сказал, что приговор вступил в законную силу через 15 дней, если стороны не будут его обжаловать.

Ранее сообщалось, что сначала суд признал женщин виновными в совершении преступления и назначили каждой по 4,5 года условно.

Суд над ними начался в июле 2025 года. Логинова признала вину в торговле детьми.

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