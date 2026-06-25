В МИД России вызвали посла Румынии

Захарова: Посол Румынии Истрате вызван в МИД России

Посол Румынии в Москве Кристиан Истрате вызван в Министерство иностранных дел России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

«В МИД вызван посол Румынии, которому будет объявлено об ответных мерах на закрытие генконсульства в Констанце», — заявила представитель МИД.

В начале июня Захарова заявила, что российская сторона не оставит без ответа недружественное решение о закрытии консульства РФ.

О прекращении работы консульства в Констанце президент Румынии Никушор Дан объявил 29 мая.