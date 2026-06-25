В России назвали политизированным удаление приложений VK из App Store

Депутат Ющенко назвал политизированным удаление приложений VK из App Store

Удаление российских приложений VK из магазина App Store — абсолютно политизированное решение, которое вызывает недоумение и непонимание, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко. Об этом депутат сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Недоумение. Потому что к команде VK нет никаких претензий. Не было сформулировано никаких претензий по работе. Никаких нарушений нет. Это зафиксировано во всех документах, в том числе представлено во всех международных организациях. Поэтому просто волюнтаристским образом выпилили приложение, которым пользуются миллионы наших граждан», — заявил Ющенко.

Это вопиющее действие, вызывающее недоумение и непонимание. Абсолютно политизированное решение. Даже не удосужились обосновать свои действия. Кроме недоумения и возмущения, никакой реакции тут быть не может Александр Ющенко первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

25 июня сразу несколько приложений VK пропали из российского App Store. Речь идет о главном приложении VK, а также сервисах «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «VK Видео». Кроме того, Apple удалила из своего магазина Mail.ru, «Одноклассники» и «Дзен».

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал совет россиянам, использующим iPhone, после того как из магазина приложений App Store пропали сервисы компании VK. Он рекомендовал пользователям сервисов перейти на Android или российские системы.

