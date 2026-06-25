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11:06, 25 июня 2026Россия

Военкор назвал основную цель ночной атаки ВСУ на Россию

Военкор Котенок: Основной целью ночной атаки ВСУ стал Крым
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Военкор Юрий Котенок назвал Крым основной целью атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию в ночь на 25 июня. Об этом журналист написал в Telegram.

Согласно официальным данным, жертвами атаки на полуостров стали два человека, включая ребенка. Еще двое пострадали. Власти республики обещали оказать всю необходимую помощь раненым и семьям россиян, которых не спасли.

До этого сообщалось, что после ночной атаки ВСУ в Краснодарском крае загорелась Полтавская нефтебаза. Информация о пострадавших не поступала.

По данным Минобороны России, минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили над регионами 269 украинских беспилотников. Дроны уничтожены в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской и Тульской областях, в Краснодарском крае, Московском регионе, Крыму, а также над акваторией Черного моря.

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