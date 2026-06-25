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14:29, 25 июня 2026Экономика

Застройщиков уличили в намеренной задержке сдачи жилья

Апрелев заявил, что застройщикам стало выгодно задерживать сдачу жилья
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Чем меньше продано квартир в объекте, тем невыгоднее для застройщика вводить дом в эксплуатацию. Об этом «Национальной службе новостей» (НСН) заявил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Отмена в начале 2026 года моратория на штрафы для застройщиков за задержку передачи квартир особо не повлияла на ситуацию. По мнению Апрелева, намного эффективнее будут работать налоговые инструменты.

Застройщику невыгодно сдавать дом, в котором продали очень мало квартир. Легче задержать сроки ввода в эксплуатацию, так как в случае сдачи нераспроданного дома застройщик теряет темпы продаж и дополнительную прибыль, утверждает эксперт.

«Сейчас финансовая модель выстроена так, что, чем больше вы квартир продали в процессе строительства до ввода в эксплуатацию, тем выше с каждой квартиры прибыль, потому что вы не платите дополнительных налогов, включая НДС. Как только вы ввели в эксплуатацию, у вас появляются дополнительные налоги», — объяснил Апрелев.

Специалист полагает, что проблема просрочек — это следствие в том числе проблемы системы налогообложения в России. То есть, помимо прочего, нужно стимулировать ввод жилья в эксплуатацию налоговыми инструментами, уверен он.

Апрелев посоветовал желающим купить квартиру в новостройке сначала изучать проект, застройщика и другие его объекты, а также обратить внимание на то, сколько продано квартир в конкретном доме.

Ранее эксперты предсказали, что по итогам 2026 года число сделок с новостройками в России уменьшится на 10 процентов на фоне изменений условий семейной ипотеки с 1 июля.

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