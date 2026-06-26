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17:13, 26 июня 2026Наука и техника

Дроны ВСУ перехватят «Дуплетом»

НПО «Полет»: В России разработали антидроновый сеткомет «Дуплет»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stringer / Reuters

Российские специалисты разработали двойной сеткомет «Дуплет» для перехвата дронов ВСУ. Изделие запустят в серийное производство, сообщил ТАСС официальный представитель НПО «Полет».

«Дуплет» обеспечивает бойцу два выстрела без перезарядки. Это повышает вероятность успешного перехвата. «Сейчас мы продолжаем испытания образцов, готовим "Дуплет" к серийному производству», — рассказали в организации.

Там добавили, что новый сеткомет разработали с учетом пожеланий военнослужащих. «Дуплет» получил индикатор уровня заряда и быстросъемное крепление, которое позволяет перезарядить изделие за 5-10 секунд.

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В марте стало известно, что в зоне СВО начали апробировать сеткометы для штатных подствольных гранатометов (ГП). Устройство выполнили в габаритах стандартного гранатометного выстрела ВОГ-25.

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