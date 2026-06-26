Комбат ВСУ сбежал в Дрогобич Львовской области из-за родных пропавших солдат

Комбат механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) месяцами скрывался под Львовом из-за опасения возможной мести родных пропавших солдат. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Характерно, что комбат механизированной бригады ВСУ подполковник Ю. Чичкань находится уже продолжительное время в городе Дрогобич», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что военнослужащих украинского батальона, которым руководил Чичкань, вывели из Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что Константиновка в ДНР почти полностью перешла под контроль Вооруженных сил (ВС) России. До этого в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль 127 зданий в городе.