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08:54, 26 июня 2026Бывший СССР

Комбат ВСУ месяцами скрывался под Львовом из-за родных пропавших солдат

Комбат ВСУ сбежал в Дрогобич Львовской области из-за родных пропавших солдат
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Комбат механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) месяцами скрывался под Львовом из-за опасения возможной мести родных пропавших солдат. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Характерно, что комбат механизированной бригады ВСУ подполковник Ю. Чичкань находится уже продолжительное время в городе Дрогобич», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что военнослужащих украинского батальона, которым руководил Чичкань, вывели из Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что Константиновка в ДНР почти полностью перешла под контроль Вооруженных сил (ВС) России. До этого в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль 127 зданий в городе.

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