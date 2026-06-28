Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:08, 28 июня 2026Силовые структуры

Появилось видео задержания причастного к расправе над 12-летней девочкой

В Кемеровской области задержали причастного к убийству 12-летней девочки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Кемеровской области задержали причастного к расправе над 12-летней девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

На кадрах силовики заходят в дом к подозреваемому и проводят его задержание. После этого начинают проводить обыск в помещении. В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, причастное к преступлению. Им оказался ранее судимый 54-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Следователи ведут работу по закреплению доказательной базы и устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что на российском кладбище расправились с 12-летней девочкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось видео задержания причастного к расправе над 12-летней девочкой

    Американский самолет подал сигнал тревоги над Рамштайном

    Марка Jeland анонсировала новый эффектный автомобиль для россиян

    Европейская страна возобновит службу в армии по призыву

    Над Черным морем вновь заметили иностранный самолет-разведчик

    Россиянка заявила о соседстве с домовым и показала снятое дома видео

    В Минобороны России заявили о нарушении устойчивости обороны ВСУ

    В европейской стране призвали не спешить с отказом от российского газа

    Зеленский анонсировал памятник Мазепе в центре Киева

    Минобороны России раскрыло значение освобождения Новоселовки для наступления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok