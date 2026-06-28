Появилось видео задержания причастного к расправе над 12-летней девочкой

В Кемеровской области задержали причастного к убийству 12-летней девочки

В Кемеровской области задержали причастного к расправе над 12-летней девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

На кадрах силовики заходят в дом к подозреваемому и проводят его задержание. После этого начинают проводить обыск в помещении. В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, причастное к преступлению. Им оказался ранее судимый 54-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Следователи ведут работу по закреплению доказательной базы и устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что на российском кладбище расправились с 12-летней девочкой.