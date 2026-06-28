В европейской стране призвали не спешить с отказом от российского газа

FT: Испанский газовый хаб призвал отложить запрет на российский сжиженный природный газ

Власти Европейского союза должны отложить вступление в силу запрета на импорт российского газа. С таким призывом, как сообщило Financial Times (FT), выступил руководитель испанского порта Бильбао (одного главных газовых хабов Европы) Иван Хименес.

По его словам, в сложившейся ситуации не следует снижать импорт российских энергоносителей, так как в противном случае ЕС рискует оказаться в зависимости от США. Последнее, как полагает Хименес, может стать очень серьезной проблемой объединения. Кроме того, глава хаба не исключил, что Вашингтон продолжит давить на Брюссель, вынуждая отказаться от газа из России, дабы нарастить американские поставки.

По данным Форума стран — экспортеров газа, в мае 2026 года потребление газа в Евросоюзе выросло на 2,3 процента в годовом выражении и достигло 19 миллиардов кубометров.

По данным на 17 июня, заполненность подземных хранилищ газа Европы находится на самом низком за последние пять лет уровне.