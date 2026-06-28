В Минобороны России заявили о нарушении устойчивости обороны ВСУ

Взятие Российской армией под контроль села Писанцы Днепропетровской области существенно нарушило устойчивость обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России, пишет РИА Новости.
Как рассказали в ведомстве, населенный пункт заняли штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии, которые прорвали эшелонированную оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это позволило овладеть тактически важным рубежом, что создало прямые условия для дальнейшего уверенного продвижения войск и расширения зоны контроля в Днепропетровской области.
Минобороны России сообщило о контроле подразделений группировки «Восток» над селом Писанцы 28 июня.
Кроме того, бойцы заняли Новоселовку Запорожской области. В ведомстве рассказали, что это позволит усилить давление на оборону противника.