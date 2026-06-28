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12:56, 28 июня 2026Россия

В Минобороны России заявили о нарушении устойчивости обороны ВСУ

Минобороны России: Взятие под контроль села Писанцы нарушило устойчивость обороны ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alex Babenko / AP

Взятие Российской армией под контроль села Писанцы Днепропетровской области существенно нарушило устойчивость обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России, пишет РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, населенный пункт заняли штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии, которые прорвали эшелонированную оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это позволило овладеть тактически важным рубежом, что создало прямые условия для дальнейшего уверенного продвижения войск и расширения зоны контроля в Днепропетровской области.

Минобороны России сообщило о контроле подразделений группировки «Восток» над селом Писанцы 28 июня.

Кроме того, бойцы заняли Новоселовку Запорожской области. В ведомстве рассказали, что это позволит усилить давление на оборону противника.

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