Диверсант попался на попытке разрушить связь в российском регионе

В Башкирии задержали готовившего диверсию россиянина

В республике Башкирия задержали готовившего диверсию россиянина. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, мужчина за денежное вознаграждение согласился пойти на преступление и уничтожить оборудование, отвечающее за связь в регионе. Он купил нужные инструменты и изготовил горючую смесь. Но в нужный момент по независящим от него обстоятельствам его планы рухнули, а сам он оказался в руках силовиков. Задержанного на время расследования поместили в СИЗО.

Ранее в Мурманской области жителей приграничных Кандалакшского, Кольского, Ковдорского и Печенгского округов предупредили об иностранных диверсионно-разведывательных группах (ДРГ), действующих на территории России.