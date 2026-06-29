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11:39, 29 июня 2026Силовые структуры

Диверсант попался на попытке разрушить связь в российском регионе

В Башкирии задержали готовившего диверсию россиянина
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В республике Башкирия задержали готовившего диверсию россиянина. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, мужчина за денежное вознаграждение согласился пойти на преступление и уничтожить оборудование, отвечающее за связь в регионе. Он купил нужные инструменты и изготовил горючую смесь. Но в нужный момент по независящим от него обстоятельствам его планы рухнули, а сам он оказался в руках силовиков. Задержанного на время расследования поместили в СИЗО.

Ранее в Мурманской области жителей приграничных Кандалакшского, Кольского, Ковдорского и Печенгского округов предупредили об иностранных диверсионно-разведывательных группах (ДРГ), действующих на территории России.

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