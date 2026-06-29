Раскрыты самые популярные породы собак у российской молодежи

Зооцентр «Шарики»: Овчарки стали самой популярной породой собак у молодежи

Сотрудники зооцентра «Шарики» раскрыли самые популярные породы собак у российской молодежи. Результаты исследования, в котором приняли участие 1,5 тысячи человек от 18 до 35 лет, публикует «Газета.ru».

В результате опроса выяснилось, что первое место в списке занимают овчарки — их обладателями стали 12 процентов респондентов. Помимо этого, россияне также предпочитают шпицев и такс, которые оказались на втором и третьем месте. Также владельцы четвероногих отметили любовь к хаски, лабрадорам и чихуахуа.

В то же время эксперты заметили, что модель выбора породы у жителей столиц и других российских городов различается.

В Москве и Петербурге предпочитают небольших собак вроде тех же шпицев и такс: сказываются мода и простота содержания в условиях мегаполиса. Жители менее крупных городов могут позволить себе собак побольше: овчарок, хаски, лаек, алабаев. Гораздо чаще, чем в среднем по России, столичные жители выбирают корги, и намного ниже среднего — овчарок

зооцентр «Шарики»

Главными пунктами, по которым хозяева выбирают четвероногих друзей, стали внешность, размер и характер. При этом о стоимости содержания молодежь думает в последнюю очередь. Респонденты признались, что главным источником информации об особенностях содержания питомцев стали их друзья и знакомые. На втором месте оказались социальные сети.

В июле 2025 года россияне стали чаще брать с собой на море питомцев. Преимущественно соотечественники путешествовали с четвероногими в Крыму.