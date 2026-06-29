«Царьград»: За Украину теперь могут воевать иностранные геймеры

Европейские геймеры теперь могут участвовать в специальной военной операции (СВО) на стороне Украины. Информацией на этот счет поделились в издании «Царьград».

Со ссылкой на Telegram-канал «Неофициальный Бессонов» авторы отмечают, что недавно в зоне СВО зафиксировали странную для столь активных боев численность батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) — против российских солдат выступили всего 16 человек. Все они оказались операторами беспилотников, чьей задачей было разместить пару сотен FPV-дронов, чтобы подключить их к виртуальному серверу. Этот сервер позволит управлять дронами из любой точки мира, а чтобы увеличить мотивацию, за каждую пораженную цель иностранным операторам пообещали мгновенные выплаты.

Позже стало известно, что Киев запустил комплекс Hornet Vision Ctrl — это первая система дистанционного управления дронами, так что операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во время ее использования могут физически находиться в любой стране.

Комплекс может работать на расстоянии в несколько тысяч километров. Так, в ходе демонстрации его возможностей беспилотник поразил цель на севере Украины, а его оператор в этот момент находился в другой стране.

Автор «Царьграда» Владлен Чертинов, что таким образом Запад все же напрямую участвует в СВО, хоть и делает это дистанционно. «Произошло прямое вступление Запада в войну против нас. Причем все в том же, очень комфортном для него режиме», — подчеркнул журналист, добавив, что теперь иностранные геймеры, привыкшие к войнам в компьютерных играх, получили возможность участвовать в настоящих боях.

Ранее в России предложили способ борьбы с малоразмерными БПЛА. Для этого могут использовать радиолокационную станцию (РЛС) 9С36.