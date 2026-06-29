Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:30, 29 июня 2026Наука и техника

Стало известно об участии европейских геймеров в СВО

«Царьград»: За Украину теперь могут воевать иностранные геймеры
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Европейские геймеры теперь могут участвовать в специальной военной операции (СВО) на стороне Украины. Информацией на этот счет поделились в издании «Царьград».

Со ссылкой на Telegram-канал «Неофициальный Бессонов» авторы отмечают, что недавно в зоне СВО зафиксировали странную для столь активных боев численность батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) — против российских солдат выступили всего 16 человек. Все они оказались операторами беспилотников, чьей задачей было разместить пару сотен FPV-дронов, чтобы подключить их к виртуальному серверу. Этот сервер позволит управлять дронами из любой точки мира, а чтобы увеличить мотивацию, за каждую пораженную цель иностранным операторам пообещали мгновенные выплаты.

Позже стало известно, что Киев запустил комплекс Hornet Vision Ctrl — это первая система дистанционного управления дронами, так что операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во время ее использования могут физически находиться в любой стране.

Комплекс может работать на расстоянии в несколько тысяч километров. Так, в ходе демонстрации его возможностей беспилотник поразил цель на севере Украины, а его оператор в этот момент находился в другой стране.

Автор «Царьграда» Владлен Чертинов, что таким образом Запад все же напрямую участвует в СВО, хоть и делает это дистанционно. «Произошло прямое вступление Запада в войну против нас. Причем все в том же, очень комфортном для него режиме», — подчеркнул журналист, добавив, что теперь иностранные геймеры, привыкшие к войнам в компьютерных играх, получили возможность участвовать в настоящих боях.

Ранее в России предложили способ борьбы с малоразмерными БПЛА. Для этого могут использовать радиолокационную станцию (РЛС) 9С36.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России прошли первые задержания топливных спекулянтов. Они перепродавали бензин по 250 рублей за литр

    Покровительство над контрафактом стало крахом для экс-главы УЭБиПК в российском городе

    Россиянин пристегнул себя наручниками к двери иномарки во время дорожного конфликта

    Москвичей предупредили о грозовых ливнях и похолодании

    Стало известно о подготовке ВСУ к повторению курской операции в Крыму

    Аэропорт курортного города России приостановил работу

    Пугачева отказалась от концерта за 30 миллионов рублей из-за проблем со здоровьем

    Сразу четыре краснокнижных малыша появились на свет в России

    Ведущая шоу «Снимите это немедленно!» показала внешность без фильтров в честь 52-летия

    Посольство России оценило готовность Финляндии к размещению ядерного оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok