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21:57, 30 июня 2026Мир

Финский политик жестко раскритиковал решение фон дер Ляйен против России

Политик Мема назвал решение фон дер Ляйен о помощи Киеву войной против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о финансовой поддержке Украины можно назвать войной против России. Об этом в соцсети X написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Президент-воин Урсула фон дер Ляйен больше не скрывает, что ЕС ведет войну против России. На эти деньги, залитые кровью, в России гибнут дети. В общей сложности еще 6 миллиардов будут потрачены на закупку беспилотников для Украины», — посетовал он.

По словам политика, момент, когда Россия нанесет ответный удар по Европе, приближается.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Украине 3,9 миллиарда евро на закупку беспилотников из программы объемом 90 миллиардов евро.

До этого Еврокомиссия ввела требование закупать вооружение и военную технику европейского производства в рамках кредита Украине на общую сумму в 90 миллиардов евро.

Также ранее стало известно, что власти Евросоюза планируют предоставить Украине второй транш из мегакредита в сентябре.

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