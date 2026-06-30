Финский политик жестко раскритиковал решение фон дер Ляйен против России

Политик Мема назвал решение фон дер Ляйен о помощи Киеву войной против России

Решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о финансовой поддержке Украины можно назвать войной против России. Об этом в соцсети X написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Президент-воин Урсула фон дер Ляйен больше не скрывает, что ЕС ведет войну против России. На эти деньги, залитые кровью, в России гибнут дети. В общей сложности еще 6 миллиардов будут потрачены на закупку беспилотников для Украины», — посетовал он.

По словам политика, момент, когда Россия нанесет ответный удар по Европе, приближается.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Украине 3,9 миллиарда евро на закупку беспилотников из программы объемом 90 миллиардов евро.

До этого Еврокомиссия ввела требование закупать вооружение и военную технику европейского производства в рамках кредита Украине на общую сумму в 90 миллиардов евро.

Также ранее стало известно, что власти Евросоюза планируют предоставить Украине второй транш из мегакредита в сентябре.