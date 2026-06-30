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16:25, 30 июня 2026Экономика

Москвичам ответили на вопрос о приходе волны жары из Европы

Синоптик Ильин: В Москву не придет жара из Европы
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Волна жары, накрывшая недавно Европу, не доберется до Москвы. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, жара в Европе действительно уходит на восток и смещается на юг, однако она трансформируется. «Она надвигается на более холодную поверхность, будет претерпевать трансформацию», — сообщил с синоптик. В Московском регионе со вторника, 30 июня, по четверг, 2 июля, температура поднимется до плюс 26-31 градуса. К вечеру четверга с северо-запада начнет надвигаться холодный атмосферный фронт с дождями, в ночь на пятницу, 3 июля, пройдут дожди. В пятницу температура будет достигать плюс 22-27 градусов. «Тридцатиградусную планку температура не перепрыгнет. Будет достаточно тепло, но не жарко», — завершил специалист.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что столицу ждет погодное «проклятье выходных», когда солнечная и теплая на рабочей неделе погода испортится и превратится в ненастную в выходные.

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