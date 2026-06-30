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21:00, 30 июня 2026Моя страна

На Урале унесенная смерчем собака вернулась домой

Хозяин унесенной смерчем в Кушве собаки Багиры рассказал о ее возвращении
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Житель Свердловской области Юрий рассказал о возвращении домой его собаки Багиры, которую в Кушве унесло смерчем. Материал публикует телеканал «360».

Ураган унес конуру вместе с находившимся внутри четвероногим. Однако питомец не только выжил, но и пришел к хозяину. «Мы ее искали-искали в окрестностях… Найти не могли. Думали, где-то под завалами, значит. А потом вернулась», — рассказал житель Урала.

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По его словам, Багира получила сильный стресс, но серьезные травмы у нее отсутствуют. Ее конуру найти не удалось. Также дом Юрия не подлежит восстановлению после природного явления.

Ранее в июне в Кушве оценили последствия прошедшего торнадо. От его сокрушительной силы пострадали 25 человек. 123 дома, по подсчетам журналистов, оказались повреждены.

Также в июне были раскрыты самые популярные породы собак у российской молодежи. Сотрудники зооцентра «Шарики» выяснили, что первое место в списке занимают овчарки.

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