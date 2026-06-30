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18:32, 30 июня 2026Ценности

Россиянка наворовала золотые слитки и часы Cartier на семь миллионов рублей в США

Россиянка из Краснодара Митина наворовала в США роскошных изделий на семь миллионов рублей
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: fxquadro / Designed by Magnific

Уроженка Краснодара Вероника Митина наворовала золотые слитки и часы Cartier на семь миллионов рублей в США и была поймана. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, 34-летняя россиянка состояла в преступной онлайн-группировке, которая разыскивала потенциальных пострадавших в соцсетях. По заданию кураторов женщина находила объявления о заказах роскошных изделий, связывалась с людьми, а затем под видом курьера подъезжала к ним на внедорожнике Lexus.

В результате с августа 2025 года по апрель текущего года она смогла украсть часы Cartier за восемь тысяч долларов (568 тысяч рублей), две золотые монеты за 9,5 тысячи долларов (747 тысяч рублей) и золотые слитки на 70 тысяч долларов (5,4 миллиона рублей).

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Митина была арестована, причем второй раз ее обвинили в преступлении, когда она уже находилась под стражей в исправительном центре Тернера Гилфорда Найта. Теперь ей предъявлено 12 обвинений, среди которых — крупная кража, организованная схема мошенничества, незаконное использование средств связи и торговля краденым имуществом. Россиянка признала вину.

Известно, что по таким же обвинениям был задержан 43-летний россиянин Владимир Кудяков, который использовал поддельные документы для кражи ценных посылок в рамках так называемой доставки в чатах русских в США. Связаны ли Митина и Кудяков одной мошеннической схемой — уточняется.

В августе 2025 года проститутка украла кроссовки Balenciaga у российского клиента. Мужчина из Новосибирска обратился к женщине за интимными услугами стоимостью 5000 рублей, а та своровала его обувь.

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