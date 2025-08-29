Проститутка украла кроссовки Balenciaga у клиента из Новосибирска

Проститутка украла кроссовки Balenciaga у российского клиента. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным издания, мужчина родом из Новосибирска обратился к женщине за интимными услугами стоимостью 5000 рублей. Когда клиент отвлекся, она забрала его обувь и свою одежду, оставив туфли. При этом нарушительница прошла через слепую зону камер видеонаблюдения и уехала на такси.

Отмечается, что заявление потерпевший писать не стал, однако подчеркнул, что владел самыми дорогими в городе кроссовками.

В марте 2023 года проститутки украли у кандидата в депутаты сумку за 100 тысяч рублей. Известно, что потенциальный депутат так и не смог найти потерянную вещь и через полтора месяца обратился за помощью в полицию.