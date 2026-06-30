Российский губернатор высказался о временном ограничении электроснабжения

Развожаев: Режим временного ограничения электроснабжения продолжает действовать

Режим временного ограничения электроснабжения продолжает действовать в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале, отметив, что данные меры необходимы для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона.

«Чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме», — подчеркнул Развожаев.

С 21.00 до 00.00 электроснабжение ограничено по графику второй очереди.

Глава города отметил, что по команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО «СО ЕЭС») отключения могут вводиться моментально. По возможности, жителей будут предупреждать об отключениях заранее.

Всех жителей и гостей города также попросили постараться не пользоваться лифтами, чтобы при внезапном отключении не застрять.

А также зарядить телефоны и другую технику, и снизить нагрузку на сеть, не пользуясь мощными электроприборами.

Вся информация о графиках и отключениях будет публиковаться в канале «Севастопольэнерго» в мессенджере Мах.

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