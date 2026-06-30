Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:13, 30 июня 2026Россия

В городе под Москвой ввели режим повышенной готовности после смерти младенца при атаке ВСУ

В Егорьевске ввели режим повышенной готовности после атаки ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Егорьевск

Егорьевск. Фото: Яков Филимонов / Фотобанк Лори

В подмосковном Егорьевске после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) ввели режим повышенной готовности. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.

В документе отмечается, что мера принята в связи с частичным обрушением дома на улице Хлебникова, поврежденного упавшим дроном. Режим действует с восьми утра в границах домов 61 и 63. Кроме того, утверждена комиссия по оценке ущерба, нанесенного атакой. Пострадавшим доложат о возможности получения дополнительных выплат.

В ночь на 30 июня средства противовоздушной обороны сбили над Подмосковьем 60 беспилотников ВСУ. В Егорьевске дрон упал на дом, где спала семья из четырех человек. Удар пришелся по спальне, в которой находились мать и ее шестимесячный ребенок. Младенца не успели довезти до больницы — его сердце остановилось в машине скорой помощи. Женщину госпитализировали с остальными членами семьи. В больнице ей ампутировали обе ноги, однако спасти россиянку не удалось.

Кроме того, как сообщал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, фрагменты беспилотника повредили административное здание в Дубне. Также дрон рухнул на частный дом в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Запасы есть. Не бесконечные». В регионах России вводят новые схемы продажи бензина. Как они работают?

    Обломки беспилотника ВСУ упали на многоэтажный дом в столице российского региона

    Россиянам дали совет по экономии топлива

    Внешний вид Макрона на встрече с султаном Омана оценили

    В США назвали единственного покупателя иранской нефти

    Президент Польши резко высказался о конфликте с Украиной

    В России оценили жесткое высказывание министра обороны Польши об Украине

    Подмосковье стало лидером по закупкам препаратов для потенции

    Обама назвал последствия выхода США из соглашения с Ираном

    ЕС выделил миллиарды евро Украине на военные расходы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok