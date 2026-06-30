В городе под Москвой ввели режим повышенной готовности после смерти младенца при атаке ВСУ

В Егорьевске ввели режим повышенной готовности после атаки ВСУ

В подмосковном Егорьевске после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) ввели режим повышенной готовности. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.

В документе отмечается, что мера принята в связи с частичным обрушением дома на улице Хлебникова, поврежденного упавшим дроном. Режим действует с восьми утра в границах домов 61 и 63. Кроме того, утверждена комиссия по оценке ущерба, нанесенного атакой. Пострадавшим доложат о возможности получения дополнительных выплат.

В ночь на 30 июня средства противовоздушной обороны сбили над Подмосковьем 60 беспилотников ВСУ. В Егорьевске дрон упал на дом, где спала семья из четырех человек. Удар пришелся по спальне, в которой находились мать и ее шестимесячный ребенок. Младенца не успели довезти до больницы — его сердце остановилось в машине скорой помощи. Женщину госпитализировали с остальными членами семьи. В больнице ей ампутировали обе ноги, однако спасти россиянку не удалось.

Кроме того, как сообщал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, фрагменты беспилотника повредили административное здание в Дубне. Также дрон рухнул на частный дом в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа.