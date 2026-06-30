В России объявили цены и старт продаж рамного пикапа GWM с «механикой»

В России стартовали продажи пикапа GWM Poer с механической коробкой за 3,499 млн руб.

В России начались продажи рамного пикапа GWM Poer с механической коробкой передач. Цена модели с бензиновым и дизельным моторами в комплектации «Комфорт» составляет 3, 449 миллиона рублей с учетом налога на добавленную стоимость. Об этом стало известно из пресс-релиза, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Механическая трансмиссия сочетается с подключаемым полным приводом, понижающей передачей и блокировкой заднего межколесного дифференциала. Грузоподъемность достигает 975 килограммов, а максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — 2250 килограммов.

Пикап получил новую решетку радиатора с крупной серебристой эмблемой, полностью светодиодные фары и 17-дюймовые легкосплавные диски. Хромированный декор убрали. Передний бампер дополнили противотуманными фарами и накладкой из неокрашенного пластика, на заднем борту появилась фирменная выштамповка GWM.

Интерьер адаптировали под механическую коробку: на центральной консоли разместились рычаг переключения передач, два подстаканника, круглый селектор режимов полного привода и стояночный тормоз. Приборная панель аналоговая, с цветным дисплеем диагональю 3,5 дюйма.

В оснащение версии «Комфорт» вошли сиденья с отделкой экокожей, климат- и круиз-контроль, бесключевой доступ с кнопочным запуском двигателя, мультимедийная система с тачскрином 12,3 дюйма, камера заднего вида, система курсовой устойчивости, две передние подушки безопасности и зимний пакет. Он включает обогрев передних сидений, рулевого колеса, боковых зеркал, форсунок омывателя и заднего стекла.

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