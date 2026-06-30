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17:22, 30 июня 2026Экономика

В США назвали единственного покупателя иранской нефти

Глава Минфина США Бессент: Иранскую нефть покупает только Китай
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Go Nakamura / Reuters

В настоящее время иранская нефть пользуется спросом только со стороны китайских импортеров, альтернатив последним у Тегерана фактически нет. Об этом заявил глава Министерства финансов (Минфина) США Скотт Бессент, его слова приводит «Интерфакс».

Руководитель ведомства также упрекнул КНР за покупку подсанкционного сырья. «Только Китай покупает ее, причем он делал это, еще когда эта нефть находилась под санкциями», — констатировал Бессент.

Иран, добавил министр, заманивает китайских импортеров относительно низкими ценами на сырье. Экспортеры из ближневосточной страны, пояснил Бессент, предлагают КНР скидки ради повышения спроса. Импортеры из других стран с опаской смотрят на перспективы закупок иранской нефти с учетом риска возобновления американских санкций, заключил он.

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в пятницу, 19 июня. В рамках сделки руководство американского Минфина выдало генеральную лицензию, которая разрешает добычу, поставку и продажу иранской нефти. Временное смягчение санкций будет действовать до 21 августа.

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