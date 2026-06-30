Российские военные ГВ «Север» показали зачистку лесных массивов Волчанского района

Telegram-канал «Северный Ветер»

Российские военные группировки (ГВ) «Север» показали зачистку лесных массивов Волчанского района и уничтожение операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами «северяне» поделились в Telegram-канале «Северный Ветер».

На видео объективного контроля боевая работа военнослужащих 71-й гвардейской мотострелковой дивизии «Севера», которые вскрыли место дислокации вражеских операторов БПЛА в районе Захаровки и нанесли по ним прицельные удары.

Кроме того, оператором разведывательного дрона северян была зафиксирована вторичная детонация украинских боеприпасов.

Ранее военные «Севера» показали отражение контратаки ВСУ в Волчанском районе и уничтожение очередного американского бронетранспортера.