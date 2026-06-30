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22:35, 30 июня 2026Бывший СССР

Зачистку лесных массивов Волчанского района российскими военными показали на видео

Российские военные ГВ «Север» показали зачистку лесных массивов Волчанского района
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Telegram-канал «Северный Ветер»

Российские военные группировки (ГВ) «Север» показали зачистку лесных массивов Волчанского района и уничтожение операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами «северяне» поделились в Telegram-канале «Северный Ветер».

На видео объективного контроля боевая работа военнослужащих 71-й гвардейской мотострелковой дивизии «Севера», которые вскрыли место дислокации вражеских операторов БПЛА в районе Захаровки и нанесли по ним прицельные удары.

Кроме того, оператором разведывательного дрона северян была зафиксирована вторичная детонация украинских боеприпасов.

Ранее военные «Севера» показали отражение контратаки ВСУ в Волчанском районе и уничтожение очередного американского бронетранспортера.

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