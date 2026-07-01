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08:57, 1 июля 2026Силовые структуры

ФСБ пришла за призывавшим бомбить ракетами Россию мужчиной под псевдонимом

В Крыму мужчина получил 6,5 года колонии за призывы к ракетным ударам по России
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Крыму ФСБ пришла за призывавшим в интернете бомбить ракетами Россию 55-летним жителем Симферопольского района Русланом Усеиновым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Фигурант использовал в сети псевдоним Айтмар Айтмаров. Южный окружной военный суд приговорил его к 6,5 года лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в интернете сроком на 2,5 года.

Как установил суд, Усеинов, используя псевдоним, на странице одного из интернет-сообществ опубликовал комментарий с призывом наносить ракетные удары по территории России.

Ранее сообщалось, что в Калужской области за призывы к экстремизму россиянину дали семь лет колонии.

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