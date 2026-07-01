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Культура
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10:58, 1 июля 2026Культура

МакSим посоветовала популярному российскому певцу не заниматься самолюбованием

Певица МакSим назвала Ваню Дмитриенко талантливым исполнителем
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) призналась, что ей нравится творчество популярного молодого исполнителя Вани Дмитриенко. Об этом она рассказала в интервью фигуристке Евгении Медведевой.

Артистка отметила талант 20-летнего коллеги и подчеркнула, что у него пока есть запал. Она выразила надежду на то, что Дмитриенко сохранит эту энергетику и не поддастся звездной болезни.

«Я надеюсь, его еще не накрыла и не накроет эта самая болезнь. И я надеюсь, что он заставит свое сердце биться дальше. Не заниматься самолюбованием, а продолжать развиваться и слушать свое сердце», — поделилась МакSим.

Ранее МакSим назвала скандальный концерт в Сочи в 2023 году своим самым провальным выступлением. Абросимова призналась, что болела, но согласилась на концертный тур, который можно вынести в возрасте 20 лет и будучи здоровой. Певица предположила, что алкоголь ее «выручит, как в былые времена», в результате чего вышла на сцену пьяной.

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