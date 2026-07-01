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11:24, 1 июля 2026Россия

Названы цели масштабной атаки ВСУ на Россию

В России заявили, что целью масштабной атаки беспилотников ВСУ стал Крым
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку дронами на Крым, а также пытались прорваться к промышленным объектам Пензенской области. Цели масштабного налета украинских беспилотников на Россию назвали авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

«Основной целью атаки, как и в предыдущие дни, был Черноморский регион, то есть Крым. Дроны сбивали над западом Крыма, в центральной и восточной частях», — указано в публикации.

По информации авторов, еще одной целью атаки ВСУ стали промышленные объекты Пензенской области, однако российские системы противовоздушной обороны сбили все украинские беспилотники.

ВСУ атаковали Пензескую область 1 июля. Губернатор региона Олег Мельниченко сообщал, что обломки дрона повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Информации о пострадавших не поступало.

В ночь на 1 июля средства противовоздушной обороны сбили над Россией 179 дронов ВСУ. По информации Минобороны, российские военные уничтожили беспилотники в 17 регионах, в том числе над Московским регионом, Калужской и Орловской областями.

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