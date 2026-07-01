Найдена замедляющая компьютер настройка

How-To Geek: Режим энергосбережения в Windows 11 может замедлить работу компьютера

Неправильный режим работы операционной системы (ОС) Windows может привести к замедлению компьютера. Об этом сообщает издание How-To Geek.

Авторы портала объяснили, что именно операционная система устанавливает политику распределения энергии для компьютера. В случае, если режим работы устройства выбран неправильно, то девайс будет работать медленнее. Они рекомендовали проверить настройки электропитания в персональном компьютере (ПК).

В материале говорится, что в Windows обычно есть режим электропитания — энергосбережение, максимальный и сбалансированный. Специалисты How-To Geek рассказали, что его придумали, в первую очередь, для ноутбуков со встроенным аккумулятором, чтобы устройства экономно расходовали энергию. В этой связи, например, настройка «Энергосбережение» не нужна в случае стационарного компьютера, так как он подключен к стабильному источнику электричества.

«Проблема в том, что иногда Windows автоматически переключает вас в режим "Энергосбережение" без всякой на то причины», — пояснили авторы. Ограничение максимальной потребляемой мощности затрагивает такие компоненты устройства, как процессор и видеокарта, что неминуемо ведет к снижению производительности. Настройки планов электропитания можно найти в настройках ОС, если открыть раздел «Система», а затем перейти в подраздел «Питание и батарея».

Ранее журналисты профильного портала PC Welt рассказали, что компьютеры с Windows начали медленнее выключаться из-за ошибки. Спустя время в Microsoft признали проблему и исправили ее с обновлением.