Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:02, 1 июля 2026Путешествия

Раскрыта личность пролежавшего на Эвересте 30 лет туриста

Bild: Тело пролежавшего на Эвересте 30 лет индийского альпиниста эвакуируют
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Purnima Shrestha / Reuters

Раскрыта личность пролежавшего на Эвересте 30 лет туриста — им оказался индийский альпинист. Сообщает Bild.

Посетители самой высокой горы на планете прозвали невыжившего путешественника «зеленые ботинки» из-за характерного цвета его обуви. Установить, кем являлся путешественник, смогли только недавно в связи с запланированным извлечением его тела. Индо-тибетская пограничная полиция (ITBP) провела тест ДНК, который идентифицировал мужчину как гражданина Индии, 47-летнего Дордже Морупа.

Материалы по теме:
На крыше мира. Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
На крыше мира.Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
8 сентября 2021
Выше неба. Непал очаровывает все больше туристов со всего мира. Почему они говорят, что готовы остаться там навсегда?
Выше неба.Непал очаровывает все больше туристов со всего мира. Почему они говорят, что готовы остаться там навсегда?
22 марта 2022

На данный момент останки Морупа находятся в так называемой зоне смерти на высоте более 8000 метров. Эвакуировать тело планируется этим летом. Для этой цели в настоящее время ITBP ищет компанию, специализирующуюся на высокогорных спасательных операциях.

Уточняется, что сложный процесс по извлечению тела будет проводиться с тибетской стороны Эвереста. Для этого потребуется как минимум шесть опытных шерпов-проводников. Кроме того, ITBP необходимо получить разрешения от китайских властей в Тибете, чтобы перевезти останки в Катманду, а затем в Индию.

Ранее стало известно, что 52-летний мужчина по имени Дава шесть дней выживал на Эвересте без воды и еды. Он работал шерпой на компанию Himalayan Traverse и 29 мая сопровождал польского туриста во время восхождения на вершину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тело звезды «Бригады» нашли в реке. Актер пропал после рыбалки с сыном

    Москвичам назвали минимальную плату за охрану квартиры

    Шаляпин вспомнил о неожиданном звонке от Пугачевой

    Сын Плющенко получил решение по переходу в сборную Азербайджана

    Борющаяся с раком Маргарита Симоньян рассказала о своем состоянии

    Климатолог оценил вероятность засухи в Москве

    В Латвии объяснили проверки документов у посетителей российского посольства

    Матвиенко назвала оптимальный возраст для рождения минимум троих детей в России

    Короткие ногти вернулись в моду

    Во Вьетнаме показали умную турель с советской «Дашкой»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok