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Из жизни
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21:07, 1 июля 2026Из жизни

Раскрыта загадка лесной поляны с жуткими звуками

Таинственные динамики в горах Калифорнии оказались частью частного духовного проекта
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Frank Schulenburg / Wikimedia

В США раскрыли загадку таинственных Bluetooth-динамиков на лесной поляне, которые обнаружили в штате Калифорния мать и дочь. Об этом пишет San Francisco Chronicle.

23 июня Кэрри Энн Снур и ее дочь Джордан катались на лошадях в районе горы Шаста, когда услышали странный шум. Они поехали на звук в лес и обнаружили сотню динамиков на солнечных батареях, которые транслировали белый шум. Одно из устройств воспроизводило записанную мантру, которую произносил мужской голос. По дороге домой американки наткнулись на поляну, покрытую такими же шумящими динамиками. Снур призналась, что находка заинтересовала и даже немного напугала ее.

29 июня женщина рассказала на своей странице в социальной сети, что с ней связался владелец земли, на которой были установлены динамики, и объяснил, зачем они. «Теперь я воспринимаю это как частный духовный проект, созданный с добрыми намерениями, хотя и не все это понимают, — написала Снур после общения с мужчиной. — Оказалось, с помощью динамиков во Вселенную транслируются позитивные слова, намерения и послания».

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Гора Шаста считается культовым местом среди поклонников мистики. В частности, индейцы считали, что именно там на землю сошел Великий дух. По утверждениям уфологов, в районе Шасты особенно часто замечают НЛО.

Ранее сообщалось, что в США известного экзорциста из Вашингтона отстранили от службы за высказывания об НЛО. Он заявил, что пришельцы являются бесами.

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