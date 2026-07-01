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14:31, 1 июля 2026Ценности

Россиянкам назвали модную замену курткам

Инфлюэнсер Анита Глосс назвала свитшот модной заменой курткам и кардиганам
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Инфлюэнсер Анита Глосс назвала россиянкам модную замену курткам. Информация опубликована в Telegram-канале «Русская мода», насчитывающем 204 тысячи подписчиков.

Эксперт рассказала, что удачной альтернативой ветровкам и кардиганам может быть свитшот. «Это спасение и для ветреного утра, и для кондиционированного офиса или долгих прогулок до рассвета», — пояснила Глосс.

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Данный предмет гардероба специалист посоветовала носить с легкими льняными брюками и плетеными тапками. Помимо этого, инфлюэнсер предложила накидывать свитшот поверх летящего платья-комбинации или сочетать с ультракороткими джинсовыми шортами и высокими носками.

«А если днем становится слишком жарко, я просто небрежно повязываю его на плечи или через плечо поверх базовой майки. Получается очень стильный многослойный акцент», — заключила она.

Ранее в июне девушки принялись раздеваться на камеру ради тренда. Модные блогерши принялись массово публиковать видео, в которых демонстрируют свои сборы.

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