Гавришко: Украина начала обострять конфликт с Польшей

Украина вступила на путь обострения отношений с Польшей. Об этом заявила украинский историк Марта Гавришко в социальной сети X.

«Украина вступила в новую смелую стратегию "деэскалации" отношений со своим ближайшим партнером, Польшей. Готовьтесь, поляки. Впереди интересные времена», — написала она.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Польша допускала нацизм правительства Украины, пока он был направлен против России и не затрагивал ее собственные интересы. По ее словам, польское руководство, для которого один нацизм «хороший», а другой — «не очень», демонстрирует свое двуличие.

В середине июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил лидера Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла. Решение было принято на фоне скандала, связанного с присвоением одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени «героев УПА» (УПА; запрещенная в России экстремистская организация).