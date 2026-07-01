Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:58, 1 июля 2026Бывший СССР

Стало известно об обострении отношений Украины с ближайшим партнером

Гавришко: Украина начала обострять конфликт с Польшей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина вступила на путь обострения отношений с Польшей. Об этом заявила украинский историк Марта Гавришко в социальной сети X.

«Украина вступила в новую смелую стратегию "деэскалации" отношений со своим ближайшим партнером, Польшей. Готовьтесь, поляки. Впереди интересные времена», — написала она.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Польша допускала нацизм правительства Украины, пока он был направлен против России и не затрагивал ее собственные интересы. По ее словам, польское руководство, для которого один нацизм «хороший», а другой — «не очень», демонстрирует свое двуличие.

В середине июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил лидера Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла. Решение было принято на фоне скандала, связанного с присвоением одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени «героев УПА» (УПА; запрещенная в России экстремистская организация).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тело звезды «Бригады» нашли в реке. Актер пропал после рыбалки с сыном

    Напавшие на российского полицейского из-за девушки извинились

    ЦБ символически понизил курсы валют

    Женщина украла 500 лотерейных билетов и выиграла три миллиона рублей

    Москвичам назвали минимальную плату за охрану квартиры

    Шаляпин вспомнил о неожиданном звонке от Пугачевой

    Сын Плющенко получил решение по переходу в сборную Азербайджана

    Борющаяся с раком Маргарита Симоньян рассказала о своем состоянии

    Климатолог оценил вероятность засухи в Москве

    В Латвии объяснили проверки документов у посетителей российского посольства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok