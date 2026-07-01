В России решили бороться с наводнениями

В России внедрят комплексную систему долгосрочного противодействия наводнениям

В России планируется внедрение комплексной системы долгосрочного противодействия наводнениям, сообщает ТАСС.

Соответствующая задача поставлена перед Минприроды и другими профильными федеральными и региональными органами власти. Работы должны завершиться до первого квартала 2028 года.

Данная инициатива реализуется в рамках стратегии по адаптации страны к климатическим изменениям. Предполагается в том числе разработка межрегионального плана по реализации намеченных мер.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до сентября этого года разработать меры финансовой компенсации при чрезвычайных ситуациях (ЧС). По словам заместителя генерального директора по андеррайтингу СК «Двадцать первый век» Евгения Изотова, обсуждаемое обязательное страхование жилья от ЧС грозит россиянам высокими тарифами в регионах, где наводнения и другие катаклизмы происходят часто.