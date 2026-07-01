Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:32, 1 июля 2026Экономика

В России решили бороться с наводнениями

В России внедрят комплексную систему долгосрочного противодействия наводнениям
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В России планируется внедрение комплексной системы долгосрочного противодействия наводнениям, сообщает ТАСС.

Соответствующая задача поставлена перед Минприроды и другими профильными федеральными и региональными органами власти. Работы должны завершиться до первого квартала 2028 года.

Данная инициатива реализуется в рамках стратегии по адаптации страны к климатическим изменениям. Предполагается в том числе разработка межрегионального плана по реализации намеченных мер.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до сентября этого года разработать меры финансовой компенсации при чрезвычайных ситуациях (ЧС). По словам заместителя генерального директора по андеррайтингу СК «Двадцать первый век» Евгения Изотова, обсуждаемое обязательное страхование жилья от ЧС грозит россиянам высокими тарифами в регионах, где наводнения и другие катаклизмы происходят часто.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ирландия отказалась от сохранения военного нейтралитета по Украине

    Россиянку довели до психушки мошенники

    ВСУ отправили работать на кухню мобилизованного с ВИЧ, сифилисом и гнойным сепсисом

    Россиянин пробрался в квартиру и изнасиловал несовершеннолетнюю девочку

    Раскрыта цена самой дорогой квартиры в небоскребах Москвы

    Российский школьник оказался в реанимации с кровавой пеной после вейпа

    Режим беспилотной опасности ввели в российском регионе в 2500 километрах от границы

    Раскрыта неожиданная опасность заменителей сахара

    В правительстве нашли выгодный для бизнеса тип перевозок

    В России стартовали продажи нового отечественного кроссовера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok