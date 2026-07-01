В России стартовали продажи нового отечественного кроссовера

В России начались продажи флагманского кроссовера Tenet T8

Российская марка Tenet объявила о начале реализации пятиместной модификации флагманского кроссовера T8. Цена новинки стартует с отметки 2 999 000 рублей с учетом скидки по программе trade-in в размере ста тысяч. Об этом стало известно из пресс-релиза, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Решение о выпуске этой версии было принято после изучения отзывов покупателей. Главное изменение касается объема багажного отсека, который увеличился от 889 до 1930 литров.

Под капотом — бензиновый турбомотор объемом 1,6 литра, который работает в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя мокрыми сцеплениями. Привод — на передние колеса. За счет снижения снаряженной массы на 144 килограмма улучшилась экономичность. Расход горючего на трассе равен 6,3 литра на 100 километров пути, в городе — 9,6 литра, а в смешанном цикле — 7,7 литра.

Автомобиль оснастили голосовым ассистентом. С его помощью можно настроить климатическую систему, активировать подогрев сидений, открыть окна и управлять мультимедиа. Телематическая система через приложение в телефоне дает возможность удаленно заводить мотор, включать обогрев или вентиляцию кресел, следить за давлением в шинах и видеть место стоянки автомобиля.

Уже в базовом исполнении кроссовер получил двухзонный климат-контроль, аудиосистему с восемью динамиками, систему кругового видеообзора на 540 градусов, шесть подушек безопасности, передние кресла с электрорегулировками в шести направлениях, бесключевой доступ и легкосплавные колесные диски размером 18 дюймов. Зимний пакет включает подогрев всех сидений, руля, ветрового стекла и форсунок омывателя.

Для пятиместного Tenet T8 одобрено использование фаркопа, который позволяет буксировать прицеп массой до 750 килограммов. Автомобиль адаптирован к местным дорогам и погоде. Кузов и скрытые полости обработаны воском, а днище — дополнительной защитой от коррозии, гравия и шума.

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