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14:31, 1 июля 2026Бывший СССР

Зеленский прокомментировал создание чествующего УПА национального пантеона

Зеленский поблагодарил Раду за принятие закона о создании чествующего УПА пантеона
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за принятие закона о создании национального пантеона, чествующего лидеров Украинской повстанческой армии (УПА; признана экстремистской и запрещена в России). Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Благодарен всем парламентариям, которые поддержали законопроект об украинском национальном пантеоне. Важный шаг. И важен не только в контексте нашей истории и чествования украинцами именно своих героев, но и в контексте создания основ для долговременного общественного единения в будущем», — написал он.

Украинский лидер подчеркнул, что ждет законопроект для неотложного подписания.

Ранее Зеленский заявил о планах по созданию национального пантеона в апреле. Верховная Рада подписала соответствующий законопроект 1 июля.

Героизация УПА властями Украины также вызвала разлад в отношениях страны с соседней Польшей. В частности, президент республики Кароль Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого орла — высшей награды страны — на фоне скандала, связанного с присвоением Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени «героев УПА».

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