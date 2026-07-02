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Силовые структуры
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20:28, 2 июля 2026Силовые структуры

Трое мужчин получили до 12,5 года колонии за добытого в российском охотхозяйстве лося

В Подмосковье трое охотников получили до 12,5 года колонии за добытого лося
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ArtBBNV / Shutterstock / Fotodom

В Подмосковье трое охотников получили до 12,5 года колонии за добытого лося. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Они признаны виновными по статьям 222 («Незаконные приобретение, хранение оружия и боеприпасов»), 222.1 («Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ»), 258 («Незаконная охота») и 327 («Оборот поддельных документов») УК РФ.

Как установил суд, в январе 2024 года мужчины создали организованную группу с целью осуществления браконьерской деятельности. Между членами группы были четко распределены роли, а для реализации своих преступных намерений они приобрели и хранили огнестрельное оружие и взрывчатые вещества.

19 октября 2025 года, находясь на территории «Беломутского охотничье-рыболовного хозяйства», Николай Шахов по телефону передал Ивану Аносову и Денису Мыслицкому координаты тайников, где хранились оружие и боеприпасы. В тот же день соучастники совершили незаконную охоту на самку лося. Стоимость добытого животного была оценена в 400 тысяч рублей.

При попытке транспортировки туши лося в населенный пункт Любичи автомобиль, в котором находились злоумышленники, был остановлен сотрудниками хозяйства.

Также было установлено, что Мыслицкий использовал поддельные документы – паспорт и водительское удостоверение гражданина Республики Беларусь.

Суд приговорил Аносова к 12,5 года колонии особого режима, Шахова — к 4,5 года колонии строгого режима, Мыслицкого — к 11 годам колонии строгого режима. Также каждый из них получил штраф в размере 550 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в российском городе возбудили дело в связи с обнаружением 25 шкур оленей.

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