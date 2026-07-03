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14:43, 3 июля 2026Ценности

Елена Ваенга показала внешность мужа и сына на фото

Певица Елена Ваенга показала внешность мужа и 13-летнего сына на фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица Елена Ваенга показала на фото внешность сына Ивана Садырбаева и мужа, музыканта Романа Садырбаева. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах семья предстала, сидя на уличной скамье. 13-летний парень позировал в белой рубашке с принтом, кремовых брюках и серых мокасинах. Также он продемонстрировал удлиненную стрижку. В свою очередь, супруг артистки надел оранжевую рубашку, топсайдеры в тон, коричневые брюки и солнцезащитные очки.

Поклонники высказались о кадрах в комментариях. «Как же они [дети] быстро растут», «Ваня уже настоящий мужичок!», «Как же вырос Ванечка (уже целый Иван)», — обратили внимание на подростка юзеры.

В июле появилось видео со свадьбы дочери российского певца Олега Газманова Марианны с сыном крупного бизнесмена.

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