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20:21, 3 июля 2026Мир

Германия вызвала посла Китая из-за сообщений об обучении российских военных

МИД ФРГ вызвал посла КНР из-за сообщений о якобы обучении российских военных в Китае
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Германия вызвала посла КНР в Берлине из-за сообщений СМИ о том, что Китай якобы обучает российских военных для участия в конфликте на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя МИД ФРГ.

«Германия обратилась с просьбой о проведении срочных переговоров с послом КНР в связи с сообщениями о том, что Китай проводит обучение российских военнослужащих», — говорится в публикации.

В немецком дипведомстве заявили, что любая помощь Москве со стороны Пекина в украинском конфликте несет угрозу безопасности Германии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления о якобы обучении российских военных в Китае абсурдными и лживыми. Дипломат добавила, что Москва осуждает попытки западных стран и Евросоюза вбить клин в дружбу между Россией и КНР с помощью подобных информационных провокаций.

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