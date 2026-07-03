Минобороны России назвало цели массированного и групповых ударов в зоне СВО

Минобороны: ВС России нанесли массированный и пять групповых ударов по Украине

За неделю Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный и пять групповых ударов по Украине. Цели атак журналистам раскрыли в Минобороны РФ.

«С 27 июня по 3 июля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами РФ нанесены массированный и пять групповых ударов», — говорится в сообщении.

Удары пришлись по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, которые использовались в интересах ВСУ, предприятиям ВПК, военным аэродромам, местам хранения БЭК, а также складам боеприпасов.

Помимо того, в результате ударов оказались поражены площадки сборки и запуска БПЛА, пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции. Речь идет о селе Александровка в Днепропетровской области.