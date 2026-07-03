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15:14, 3 июля 2026Ценности

Названы лучшие купальники для каждого типа фигуры

Дизайнер Алевтини: Женщинам с фигурой «песочные часы» подойдут купальники с поясом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Lookstudio / Magnific

Российский дизайнер назвала лучшие купальники для каждого типа фигуры. Разговор с основательницей бренда Alevtini Олесей Алевтини публикует Life.ru.

По словам эксперта, женщинам с фигурой «песочные часы» подойдут бикини с акцентом на талии: модели с поясом, контрастными вставками и высокой посадкой. При этом бесформенных фасонов она призвала избегать.

В то же время обладательницам фигуры типа «груша» лучше отдавать предпочтение купальникам с ярким акцентным верхом, чтобы переключать внимание с широких бедер на бюст. «И забудьте про плавки-шортики, они сделают из вас тумбочку», — подчеркнула собеседница издания.

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Бизнесвумен высказалась и о девушках с фигурой «перевернутый треугольник», которым подойдут яркие плавки с завязками и объемом, а лифы — минималистичные и темные. «Хорошо работают модели с американской проймой, которая сглаживает линию плеч», — уточнила Алевтини и добавила, что для «прямоугольника», где талия почти не выражена, важно создавать ее иллюзию с помощью драпировок, контрастных вставок и пуш-ап-эффекта.

Модельер разобрала и телосложение типа «яблоко», порекомендовав вытягивать силуэт за счет V-образных вырезов, темных боковых вставок и вертикальных линий.

В июне россиянам назвали способы выбрать идеальные плавательные шорты.

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