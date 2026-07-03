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20:19, 3 июля 2026Россия

Раскрыты последствия удара ракетой X-39 по бойцам ВСУ

ВС России ударили ракетой X-39 по бойцам ВСУ в Харьковской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили ракетой X-39 по украинским бойцам в Харьковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева.

Удар был нанесен по пункту управления беспилотниками 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Он располагался в частном доме населенного пункта Сеньково, который оставили мирные жители.

В результате атаки здание оказалось уничтожено.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны в ночь на 3 июля сбили над регионами России 155 украинских беспилотников. Ударам подверглись Тверская, Тульская и Ростовская области, Краснодарский край и Московский регион. Все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу.

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