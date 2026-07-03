Семикратный чемпион «Формулы-1» раскрыл новые детали романа с Ким Кардашьян

Чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон стал счастливее из-за романа с Ким Кардашьян

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон раскрыл новые детали романа с телезвездой Ким Кардашьян. Подробности публикует Page Six.

Пилот команды Ferarri давал интервью журналистам перед гонкой в Великобритании, стоя рядом с другими гонщиками — Оливером Берманом, Ландо Норрисом, Арвидом Линдбладом и Джорджем Расселом. Один из репортеров спросил, почему Хэмилтон выглядит счастливее в последнее время.

«Могла ли на твое счастье повлиять новая возлюбленная?» — поинтересовался журналист. «Да, и очень хорошая!» — ответил гонщик.

Первые сообщения о романе Хэмилтона и Кардашьян появились в марте. Бизнесвумен поделилась кадрами с афтепати церемонии вручения премии «Оскар», на которых она позировала в платье Gucci. Спортсмен, в свою очередь, оставил под ее фото комплиментарный комментарий в виде эмодзи.

Об отношениях Кардашьян и Хэмилтона высказался скандальный рэпер Канье Уэст. Бывший муж телезвезды считает ее нового возлюбленного невероятным спортсменом, а также умным и хорошим человеком.

