Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:24, 3 июля 2026Силовые структуры

Суд освободил сделавшую фотографию кальяна на пасхальном куличе

Сделавшая кальян на пасхальном куличе вышла на свободу
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Опубликовавшая фотографию кальяна на пасхальном куличе Ксения Белоусова вышла на свободу. Об этом в своем Telegram-канале сообщает агентство «Москва».

По решению Мосгорсуда, осужденную освободили из-под стражи. По кассационному представлению прокуратуры Белоусовой заменили реальный срок в 3 года и 25 суток колонии на 200 часов обязательных работ.

В начале апреля уроженку Саранска Ксению Белоусову, временно проживавшую в Москве, задержали за оскорбление чувств верующих после того, как она в одном из столичных баров сделала кальян на куличе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о причине задержания бывшего главы Росавиации

    Парламент Армении ограничил право на голосование у части граждан

    Двое мужчин задержаны по делу о взрыве в Монако

    Женщина годами жила с 38 паразитами в мозге и не знала об этом

    Россиянам назвали способ выгодно вложить 100 тысяч рублей

    Сергей Лазарев кардинально сменил имидж

    Стало известно о серьезной болезни Пригожина перед мятежом

    Второй за сутки отель с россиянами загорелся в Турции и попал на видео

    В Госдуме назвали условие применения Северной Кореей ядерного оружия

    Сборная Англии отложит поездку в Мексику на матч ЧМ-2026 из-за местных фанатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok