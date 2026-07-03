Суд освободил сделавшую фотографию кальяна на пасхальном куличе

Сделавшая кальян на пасхальном куличе вышла на свободу

Опубликовавшая фотографию кальяна на пасхальном куличе Ксения Белоусова вышла на свободу. Об этом в своем Telegram-канале сообщает агентство «Москва».

По решению Мосгорсуда, осужденную освободили из-под стражи. По кассационному представлению прокуратуры Белоусовой заменили реальный срок в 3 года и 25 суток колонии на 200 часов обязательных работ.

В начале апреля уроженку Саранска Ксению Белоусову, временно проживавшую в Москве, задержали за оскорбление чувств верующих после того, как она в одном из столичных баров сделала кальян на куличе.